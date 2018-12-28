28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ocak ayında 37 oyun ile tiyatroseverleri ağırlıyor. Ocak ayında sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:
SÖZ VERİYORUM (Yeni Oyun)
2. Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki bir şehirde yaşanan umutsuzluk ve yıkım sürecinde üç arkadaşın hayat mücadelesi içinde yaşadıkları aşkı konu alır. Aleksei Arbuzov’un yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda Can Ertuğrul, Ebru Üstüntaş, Murat Coşkuner rol alıyor. Oyun 16-19 Ocak, 23-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.
AMANVERMEZ AVNİ (Yeni Oyun)
1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir. Ebüsüreyya Sami’nin yazdığı Selçuk Yüksel’in oyunlaştırıp yönettiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan Ayhan rol alıyor. Oyun, 23-26 Ocak, 30 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.
FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ
19.yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir.
Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithad Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor.
2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı, Selçuk Soğukçay’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor. Oyun, 2-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 23-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.
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