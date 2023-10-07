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        Haberler Magazin Seda Sayan'ın ardından Gülşen de herkesi sildi - Magazin haberleri

        Gülşen de herkesi sildi

        Seda Sayan'ın ardından ekibini değiştirdiği konuşulan Gülşen de eşi Ozan Çolakoğlu dâhil herkesi sosyal medyada takipten çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:02
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        Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin haricinde herkesi sosyal medya hesabından silmişti. Ünlü şarkıcı, bu hamleyi sosyal medya ekibinin gerçekleştirdiğini dile getirmişti.

        Seda Sayan
        Seda Sayan

        O DA HERKESİ SİLDİ

        Sayan'ın ardından şarkıcı Gülşen de akıma katıldı. Ekibini değiştirdiği konuşulan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu dâhil herkesi sildi.

        Gülşen
        Gülşen

        Gülşen'in Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunuyor.

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        Fotoğraflar: Instagram

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