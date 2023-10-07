Gülşen de herkesi sildi
Seda Sayan'ın ardından ekibini değiştirdiği konuşulan Gülşen de eşi Ozan Çolakoğlu dâhil herkesi sosyal medyada takipten çıkardı
Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin haricinde herkesi sosyal medya hesabından silmişti. Ünlü şarkıcı, bu hamleyi sosyal medya ekibinin gerçekleştirdiğini dile getirmişti.
O DA HERKESİ SİLDİ
Sayan'ın ardından şarkıcı Gülşen de akıma katıldı. Ekibini değiştirdiği konuşulan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu dâhil herkesi sildi.
Gülşen'in Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunuyor.
Fotoğraflar: Instagram