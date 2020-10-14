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Seda Sayan: Kadir Şeker bizi affet!

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sonrasında Seda Sayan, "Kadir Şeker, bizi affet, senin için hiçbir şey yapamadık" dedi

14.10.2020 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Seda Sayan'da Kadir Şeker'in cezasına tepki: Bizi affet! Son dakika Magazin haberleri

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32),engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker (20),suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı.

Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12.5 yıla indirdi.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran karar sonrasında ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan da yorum yaptı.

Sayan, Instagram hesabından, "Kadir Şeker, bizi affet. Senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar? Üzgünüz, çok yazık oldu çok." mesajını yayınladı.

OLAY NASIL YAŞANMIŞTI?

Konya'da, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32) çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı.

Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker (20) de olaya müdahale etmek istedi.

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