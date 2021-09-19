Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelen Seda Sayan, konserine en sevilen şarkılarından biri olan "Gel Günaha Girelim" ile çıktı. Açıkhava'nın bir diğer misafiri ise yağan yağmurlardı. Seda Sayan, sahnedeyken bastıran sağanak yağmur ünlü şarkıcıyı etkilemedi. Sayan, şiddetli yağmura rağmen sahneden inmedi ve en sevilen şarkılarını yağan yağmurlar eşliğinde seslendirdi.