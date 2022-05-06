"İKİNCİ ANNELİK EN ZOR KARARIMDI"

Öte yandan Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda kısa arayla iki kez anne olmanın kendi kararı olduğunu açıklamıştı. Bakan, "Planlı bir hamilelik oldu. Ya Leyla’dan sonra kariyerime tüm hızıyla devam edecektim ya da ikinci kez anne olup, kariyerime öyle odaklanacaktım. Zor bir karar oldu benim için. Yaşım artık 20’lerde olmadığı için ikinci kez anne olup, kariyerime daha sonra hız vermeyi tercih ettim." ifadelerini kullanmıştı.