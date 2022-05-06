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Seda Bakan'dan esprili paylaşım: Neydim, ne oldum!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, eşi Ali Erel ve kızı Leyla ile İspanya'nın Barcelona kentinde tatil yapıyor. 2018 yılında fotoğraf çekildiği plajda yeniden poz veren ünlü oyuncu, "Neydim, ne oldum!" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulundu

06.05.2022 - 16:50 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, 2019'da da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Bakan, eşi ve kızıyla birlikte Barselona'ya gitti.

  • 36 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları da sosyal medya hesabından yayınladı. 

  • Bakan, son olarak daha önce 2018'de bikinisiyle fotoğraf çekildiği plajda yeniden poz verdi. İki kareyi takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, gönderisine "Neydim, ne oldum!' adlı çalışma." şeklinde esprili bir not düştü.

  • Ünlü ismin, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraflarına; Burcu Kara ve Umut Kurt gibi ünlü isimler yorum yaptı. Bakan'ın paylaşımlarına yakın arkadaşı şarkıcı Hadise de "Sen hep güzelsin Seda'm..." yorumunda bulundu.

  • "İKİNCİ ANNELİK EN ZOR KARARIMDI"

    Öte yandan Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda kısa arayla iki kez anne olmanın kendi kararı olduğunu açıklamıştı. Bakan, "Planlı bir hamilelik oldu. Ya Leyla’dan sonra kariyerime tüm hızıyla devam edecektim ya da ikinci kez anne olup, kariyerime öyle odaklanacaktım. Zor bir karar oldu benim için. Yaşım artık 20’lerde olmadığı için ikinci kez anne olup, kariyerime daha sonra hız vermeyi tercih ettim." ifadelerini kullanmıştı.

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