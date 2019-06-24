Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri, İstanbul'da dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından verim eğrisi genelinde değer kazandı. En büyük kazanımları uzun vadeli tahviller kaydederken, 2030 ya da daha uzun vadeli birçok tahvil 1.5 sent ya da daha fazla yükseldi.

ŞUBATTAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Tradeweb verilerine göre Türkiye'nin 2040 ve 2041 vadeli tahvilleri 1.7 sent yükseldi. 2041 vadeli tahvil Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede işlem görüyor.

Bunun yanında seçimlerin sorunsuz bir şekilde geride kalmasıyla Türkiye'nin kredi risk priminde (CDS) de düşüş yaşandı. Cuma akşamı 445 puan olan CDS seçimin ardından bu sabah 429 puana kadar geriledi.