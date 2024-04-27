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        Haberler Gündem Seçim paraları yattı mı? 2024 YSK ile sandık görevli ücreti ödeme tarihleri ne zaman?

        Seçim paraları ne zaman yatacak? 2024 YSK Seçim sandık görevli ücreti ödeme tarihleri ne zaman?

        Yerel seçimde seçmenler yerel yöneticilerini belirlerken sandık görevlisi olarak görevlendirilen vatandaşlar seçim paralarının yatacağı tarihi sorguluyor. Daha önceki seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Şimdi gözler 31 Mart sandık görevli ücretleri ödeme tarihine çevrildi. Peki Sandık görevlisi ücreti yattı mı, seçim paraları ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.04.2024 - 23:55
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        • 1

          Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Seçim paraları yatacağı ücreti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenmektedir. Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı. Peki Seçim paraları ne zaman yatacak? YSK Seçim sandık görevli ücreti ödeme tarihleri ne zaman?

        • 2

          SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

          Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki haftalarda yatırılması bekleniyor.

          Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.

          2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

          31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        • 3

          Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

          Sandık memurlarına 2.088 TL,

          Partili üyelere 1.044 TL,

          Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        • 4
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