Seçil Erzan ve diğerleri... Kimler, kimleri dolandırdı?

Sülün Osman

1923’te doğan ‘Sülün Osman’ lakaplı Osman Ziya Sülün, taşradan İstanbul’a yoğun göçün yaşandığı 1950 ve 1960’lı yıllarda özellikle şehre ilk kez gelenleri dolandırmasıyla ünlendi.

Dolandırıcılık faaliyetleri şöyledi;

• Taksim Meydanı’na paspas serip; 'Burası benim' diyerek oradan geçenlerden para aldı.

• Dolmabahçe Saat Kulesi’ne bakarak saatini ayarlayan kişiden ‘ayarlama’ parası talep etti. Ardından da saat kulesini o kişiye sattı.

• Kız Kulesi’ni ve şehit hatları vapurlarını da sattı.

• Galata Köprüsü’nü satmaya teşebbüs ederken yakalandıktan sonra hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı.

• Sülün Osman, mahkemede verdiği ifadelerde şunları söyledi: Benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında... Yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı. On tane bilezikle geliyorum adamın önüne akşam vakti. Kuyumcunun kapısındayız. Dükkân kapalı. Karımın hastalığını anlatıyorum, acilen bilezikleri bozdurmam gerektiğini, o an nöbetçi eczaneye gidip hastaneden istedikleri ilaçları almamın şart olduğunu söylüyorum falan... Hakiki olsalar bileziklerin fiyatı bin lira. Diyorum ki; "300 liraya ihtiyacım var. Paranın gerisi umurumda değil, yeter ki karım ameliyat masasında kalmasın." Adam, sabah kuyumcuya gidip bilezikleri bin liraya bozdurabileceğini ve birkaç saat içinde havadan 700 lira kazanacağını düşünüyor. O arada benim ayakçım da ortaya çıkıyor ve o almak istiyor bilezikleri. Telaşlanıyor adam, kazanç imkânı kaybolacak diye... 300 lirayı verip alıyor bilezikleri. Ben de kayboluyorum ortalıktan. Adam, ertesi sabah kuyumcuya gidip de bileziklerin sahte olduğunu öğrenince, 'Dolandırıldım' diye karakola gidiyor. Ben aranıyorum. Demiyorlar ki ona, "Be adam bin liralık bileziği 300 liraya almayı düşünürken aklında ne vardı?" diye... Gayet açık ki, beni dolandırmayı planlamıştı. Ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım."

Sülün Osman, Galata Köprüsü'nü satmaya yeltenmesi hakkında ise savunmasını şöyle yaptı; "Kusura bakma hâkim bey. Memlekette Galata Köprüsü’nü satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu köprüyü satarım.

• Sülün Osman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 Nisan 1962’de cezaevindeki tutuklulara alın teriyle yaşama konulu bir konferans verdi.

• Sülün Osman, ‘Fil Hamdi’ adlı hikâyesinde ‘Sülün Osman pırrr’ ifadesinin kendisini rencide ettiği gerekçesiyle Aziz Nesin’e dava açtı.

Sülün Osman, 1984’te otel odasında kalp krizi geçirerek 61 yaşında öldü.