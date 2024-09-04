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        Haberler Ekonomi Para Krediler SEC'den 6 derecelendirme kuruluşuna para cezası - Para Haberleri

        SEC'den 6 derecelendirme kuruluşuna para cezası

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), "önemli kayıt tutma hataları" dolayısıyla altı kredi derecelendirme kuruluşuna 49 milyon doların üzerinde ceza verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 04:32 Güncelleme: 04.09.2024 - 04:32
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        SEC'den 6 derecelendirme kuruluşuna para cezası
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        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) yapılan açıklamada, altı derecelendirme kuruluşuna, şirketler ve personellerinin elektronik iletişimleri sürdürme ve koruma konusundaki önemli başarısızlıkları nedeniyle suçlamalar yöneltildiği duyuruldu.

        Söz konusu şirketlerin ilgili suçlamaları kabul ettiği ve toplamda 49 milyon dolardan fazla ceza ödeyeceği belirtilen açıklamada, 6 şirketin kayıt tutma hatalarını ele almak için prosedürlerinde iyileştirmeler uygulamaya başladığı aktarıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Moody's Investors Service ile S&P Global Ratings'in 20'şer milyon dolar, Fitch Ratings'in 8 milyon dolar, AM Best Rating Services'in 1 milyon dolar, HR Ratings de Mexico'nun 250 bin dolar ve Demotech'in 100 bin dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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