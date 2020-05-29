Seboreik dermatit nedir?

Seboreik Dermatit hastalığı; toplum içerisinde çok sık rastlanan ve kolay tedavi edilebilen bir cilt hastalığıdır. Bu hastalık göz kapaklarında, saç içlerinde, kulak, göğüsler, kasık ve göbek çukurlarında meydana gelen kırmızı renkte kaşıntılı deri döküntüleri şeklinde görülmektedir.

Bu hastalık bebekler, 3 yaş grubunda olan çocuklarda, orta yaşlı ve yaşlı kişilerde oldukça fazla oluşabilmektedir. Bebeklerin kafaların konak şeklinde geliştiği görülmektedir. Genelde cilt yapışı yağlı kişilerde de rastlanmaktadır. Bu hastalık sivilce oluşumları ve sedef hastalığı ile birlikte seyredebilmektedir. Yapılan araştırmalarla bu hastalığı mantar türü mikroorganizmaların tetiklediği tespit edilmiştir.

Seboreik dermatit hastalığı yoğun olarak Parkinson hastalığı ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hastanede tedavi gören ve gördüğü tedavilerden dolayı bağışıklık sistemi zayıf kişilerde de oluşabilmektedir. Bu hastalığın oluşumunu engelleyen bir tedavi yöntemi yoktur. Hastalık oluştuktan sonra kendiliğinden geçebilir ve tekrar nüksedebilir.

Hastalığın tanısı konduktan sonra yapılan düzenli tedavi yöntemi ile geçmesi sağlanmaktadır. Bebeklerde oluşan konaklanma hafif masaj şeklinde şampuanlama sonucunda düzelebilmektedir. Yetişkinlerde ise oluşan döküntüler hafif kortizon içeren ilaç ve losyonlarla tedavi edilebilmektedir.