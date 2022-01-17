"Oyunculuk ortamının serserisiyim"

\u015eebnem Bozoklu ve kendisi gibi oyuncu olan yak\u0131n arkada\u015f\u0131 Enis Ar\u0131kan, Day\u0131 \u015eov a konuk oldu. Samimi a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Bozoklu, Hamlet dizisinde ger\u00e7ek bir kurtla oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Herkesin kurdu k\u00f6pek sand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00fcnl\u00fc oyuncu, Vah\u015fi bir kurttu. D\u00fc\u015f\u00fcnsenize, bir kurtla ayn\u0131 yata\u011fa yat\u0131yorum, birlikte uyan\u0131yoruz... dedi. BEN OYUNCULUK ORTAMININ SERSER\u0130S\u0130Y\u0130M Bilinmeyenleri hakk\u0131nda da konu\u015fan \u015eebnem Bozoklu, farkl\u0131 rolleri sevdi\u011fini s\u00f6yleyerek, Ben bu oyunculuk ortam\u0131n\u0131n serserisiyim. ifadelerini kulland\u0131. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \u015eebnem Bozoklu ile Enis Ar\u0131kan \t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t B\u0130RAZ SAHTEL\u0130K OLACAK Starl\u0131kla ilgili soruya yan\u0131t veren Enis Ar\u0131kan ise, Biraz sahtelik olacak. Herkese sar\u0131l\u0131yor gibi yapacaks\u0131n ama hep bir mesafe koyacaks\u0131n... s\u00f6zleriyle g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t"KORONAYI ATLATINCA BEN\u0130MLE BULU\u015eMAYA BA\u015eLADILAR" \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tKoronavir\u00fcs\u00fc yenmesinin ard\u0131ndan... \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t"B\u0130RL\u0130KTE \u00c7OK YILLAR B\u0130T\u0130REL\u0130M" \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t2019 y\u0131l\u0131nda Kanat Atkaya ile ev...
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