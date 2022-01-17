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Şebnem Bozoklu ve kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Enis Arıkan, 'Dayı Şov'a konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Bozoklu, 'Hamlet' dizisinde gerçek bir kurtla oynadığını anlattı.

Herkesin kurdu köpek sandığını söyleyen ünlü oyuncu, "Vahşi bir kurttu. Düşünsenize, bir kurtla aynı yatağa yatıyorum, birlikte uyanıyoruz..." dedi.

"BEN OYUNCULUK ORTAMININ SERSERİSİYİM"

Bilinmeyenleri hakkında da konuşan Şebnem Bozoklu, farklı rolleri sevdiğini söyleyerek, "Ben bu oyunculuk ortamının serserisiyim." ifadelerini kullandı.

Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan

"BİRAZ SAHTELİK OLACAK"

Starlıkla ilgili soruya yanıt veren Enis Arıkan ise, "Biraz sahtelik olacak. Herkese sarılıyor gibi yapacaksın ama hep bir mesafe koyacaksın..." sözleriyle güldürdü.