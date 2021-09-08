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Enis Arıkan: Koronayı atlatınca benimle buluşmaya başladılar - Magazin haberleri

Enis Arıkan: Koronayı atlatınca benimle buluşmaya başladılar

Koronavirüsü yenmesinin ardından soluğu yakın arkadaşı Şebnem Bozoklu'nun yanında alan Enis Arıkan, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, "Koronavirüsü atlatınca arkadaşlarım benimle buluşmaya başladı" dedi

08.09.2021 - 08:08 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Enis Arıkan, önceki gün yakın arkadaşı Şebnem Bozoklu ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülendi.

    Koronavirüsü atlatmasının ardından soluğu Bozoklu'nun yanında alan Arıkan, muhabirlerle sohbet etti. Bir hayli keyifli olduğu görülen 38 yaşındaki Enis Arıkan, "Koronavirüsü atlatınca arkadaşlarım benimle buluşmaya başladı." diyerek, espri yaptı.

  • "BU KONUDA ŞANSLIYIM"

    Rol aldığı dizinin setine henüz katılamadığını ifade eden ünlü oyuncu, "Kovid nedeniyle ekibe henüz katılamadım. Seyirci biraz ilk bölümlerde yadırgadı beni. 3. bölümde rayına oturtturdum. Seyirci de beni sevdi. Değişik bir karakterde oynamak bana çok iyi geldi. Hep aynı roller oynanıyor. Bu konuda şanslıyım." açıklamasını yaptı.

  • "ŞU GÖRDÜĞÜNÜZ DÜNYA GÜZELİ KORONA OLDU" DEMİŞTİ

    'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' rolüne hayat veren Ezgi Mola, koronavirüse yakalanmıştı. Mola'nın testinin pozitif çıkmasının ardından yakın arkadaşı Enis Arıkan da panik olup, test yaptırmaya koşmuştu.

    Daha sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını gören Arıkan, kötü haberi, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu." sözleriyle Instagram hesabından duyurmuştu.

  • "AŞI OLMANIN EKMEĞİNİ YİYORUM"

    Son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi vermeyi de ihmal etmeyen ünlü oyuncu, aşı olduğu için hastalık sürecini evinde geçirebildiğini ifade etmişti.

    Enis Arıkan, "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiçbirine geri dönemiyorum, uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum ve birazcık öksürüyorum." şeklinde konuşmuştu.

    Mola ve Arıkan, kısa bir süre sonra hastalığı atlatmıştı.

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