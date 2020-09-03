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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl Kanat Akkaya ile evlenen Şebnem Bozoklu, önceki gün eşi ile Arnavutköy'de objektiflere takıldı.

Bir mekanda arkadaşları Cem Aydın ile yemek yiyerek yaklaşık 4 saat sohbet eden çiftin keyifli halleri, objektiflere böyle yansıdı.