HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl Kanat Atkaya ile nikah masasına oturan oyuncu Şebnem Bozoklu, dün akşam, eşi ile birlikte Cihangir'de objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bozoklu, Atkaya ile tatilden kısa bir süre önce döndüklerini söyledi.

Oyuncu, "Kaz Dağları'nda muhteşem bir tatil yaptık. Oralar her zamanki gibi yine çok güzeldi. Yeni geldik, şimdi iş zamanı" dedi.