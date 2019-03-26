26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz günlerde bir süredir beraber olduğu Kanat Atkaya ile evlendi. Çift mutlu haberi sosyal medya hesaplarından, "Evlendik! Mutluluğumuzu paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz" notuyla duyurdu.
SÜRPRİZ EVLİLİĞİ ANLATTI
Ünlü oyuncu, sürpriz evliliklerinin hikayesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. İşte haberleri olmayan ailelerini sürpriz yaptıklarını ifade eden Bozoklu'nun o paylaşımı:
"KİMSENİN EVLENECEĞİMİZDEN HABERİ YOK"
23 Mart 2019 öğleden sonra saat 14.00... Ailelerimiz bize öğle yemeğine geldiklerini sanıyorlar. Bizim iki ay önce belediyeye evlilik başvurusu yaptığımızdan habersizler ve sürekli sıkıştırıyorlar 'hadi, hadi, hadi' diye :) Kimsenin haberi yok evleneceğimizden, en yakın arkadaşlarımızın bile.
"BOMBA DÜŞÜYOR EVE"
İlk fotoğrafta annelerimizin önünde evlenme teklif ediyor Kanat. Bizimkiler daha bu haberin mutluluğunu ve şaşkınlığını atlatamadan zırr kapı çalıyor ve nikah memuru eve geliyor :) Bomba düşüyor eve :) Koşup hemen beyaz elbisemi giyiyorum. Ailelerimiz ve nikah şahitlerimiz minicik bir ekibiz.
"DÜNYANIN EN GÜZEL YERİNDE 'EVET' DEDİK"
Benim için dünyanın en güzel yerinde, evimizde canımız annelerimizin ailelerimizin önünde evet diyoruz...
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