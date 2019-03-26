"ORTAOKULDA PLATONİK AŞKIMDI"



Geçtiğimiz aylarda, ortaokuldayken Atkaya’ya platonik aşk beslediğini söyleyen oyuncu, “Kanat ortaokulda platonik aşkımdı. Bu platonik aşk yıllarca sürdü ve onca yıl kendisini hiç görmedim. Bundan 1 sene 1 ay önce tanıştık, o günden sonra hiç ayrılmadık. Kaç kişi büyüdüğünde ortaokuldaki platonik aşkı ile birlikte olur ki? Benim mucizem de bu işte” demişti.