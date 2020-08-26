Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Bozoklu, doğum günü olduğunu ve arkadaşları ile küçük bir kutlama yapmak için alışveriş yapmaya geldiğini söyledi.

41 yaşına basan oyuncu, daha sonra yaklaşık üç saatlik alışverişinin ardından vale noktasından aracını teslim alarak oradan ayrıldı.