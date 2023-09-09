Seat'tan 'üretime devam' açıklaması

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İspanyol otomobil üreticisi Seat, yabancı medya organlarında yer alan Volkswagen Grubu'nun Seat markası altında üretimini sonlandıracağına yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Seat'tan yapılan açıklamada, "Seat markası her zamankinden daha güçlü ve hali hazırda tarihindeki en iyi ürün yelpazesine sahip durumdadır. Yarı iletkenlerle ilgili durumun normale dönmeye başlamasıyla birlikte bu yılki satışları yüzde 18 artarak yaklaşık 200 bin adete ulaşmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Temel modellerimiz Ibiza, Arona ve Leon için müşteri siparişleri rekor seviyelerde. Ibiza, Arona ve Leon modellerimizi, içten yanmalı motor çağının sonuna kadar plug-in hibrit ve yakıt tasarruflu otomobiller sunmaya devam edecek şekilde güncellemeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde elektrifikasyon zamanı da gelecek. Bunun için yoğun çaba gösteriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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"ÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR FIRSAT VAR"

Volkswagen AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer de, IAA Mobility'de Seat'ın geleceğine ilişkin konuştu.

Schäfer, bazı medya organlarında yer alan haberlerin aksine, İspanyol üreticinin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, "Uzun vadede, Seat ile zaten çok fazla deneyime sahip olduğumuz paylaşım, abonelik ve mikro mobilite gibi özellikle gençlerin ihtiyaç duyduğu yeni mobilite biçimlerini sunmak konusunda, Seat'ın önünde çok önemli bir fırsat var" şeklinde bilgi verdi.

Seat'ın Zona Franca tesislerini bir döngüsel ekonomi merkezine dönüştürmek için çalıştığını da kaydeden Schäfer, "Çevreye fayda sağlayan ve aynı zamanda şirketin ilk fabrikası için endüstriyel bir plan sağlayan bir girişim için yoğun çaba harcanıyor" dedi.

İNGİLİZ YAYIN KURULUŞU DUYURMUŞTU

İngiliz yayın kuruluşu Auto Express, bundan birkaç gün önce Seat'ın önümüzdeki yıllarda otomobil üretim görevini tamamen Cupra'ya devredeceğini öne sürmüştü.

Söz konusu iddiayı Volkswagen AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer'e dayandıran Auto Express, Schäfer'in, "Seat'ın geleceği Cupra. Buna uzun zaman önce karar verdik. Mevcut Seat modelleri aşamalı olarak sona erene kadar devam edecek. Cupra'ya güçlü şekilde yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek bir ürün gamımız var. Cupra'nın kazanç olanakları Seat'a göre çok daha yüksek. Seat yaşamaya devam edecek ve muhtemelen ona farklı bir rol bulacağız" ifadelerini okuyucularına taşımıştı.