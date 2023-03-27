Seat'tan İstanbul için yeni konsept planı

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Volkswagen Grubu'nun İspanyol temsilcisi Seat, 2022 finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, şirketin cirosu 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 9.26 milyar eurodan 10.5 milyar euroya yükseldi.

Bu rakam, 2019 yılındaki rekor 11.15 milyar euroluk cironun ardından şirketin 73 yıllık tarihindeki en yüksek ikinci ciro olma niteliği taşıyor.

2021 yılında 371 milyon euro olarak açıklanan faaliyet kârı ise 293 milyon euroluk tek seferlik yeniden yapılandırma maliyetleri öncesinde 179 milyon euro artırarak 550 milyon euroya yükseldi. Bunun da satış kârlılığında 5.7 puanlık iyileşme anlamına geldiği kaydedildi.

Şirketin 2021 yılında 256 milyon euro olan vergi sonrası kârı da 68 milyon euro artışla, 324 milyon euroya yükseldi.

Seat'ın otomobil üretimi 2022 yılında 2021 yılına benzer seviyede, yaklaşık 480 bin adet ile gerçekleşirken, pandemi öncesi üretim rakamlarının altında kadı. Yapılan açıklamada, geçen yılki performansta yarı iletken tedarik sıkıntısı etkili oldu.

İspanyol marka, 2024 yılında Cupra Tavascan ve Cupra Terramar modellerinin lansmanını gerçekleştirecek ve 2025 yılında Cupra UrbanRebel modelini yollara çıkaracak.

TÜRKİYE EN İYİ PERFORMANS GÖSTEDİĞİ ÜLKELERDEN BİRİ

Seat CEO'su Wayne Griffiths, "Zorluklarla mücadele edilen bir yılın ardından 2022 yılında gelecekte hikayemizi şekillendirecek tarihi kararlar aldık. Cupra markasına öncelik verilmesi, yeni bir maliyet planı uygulanması ve çalışma şeklimizin yeniden düzenlenmesi, şirketin uzun vadeli istikrarının garanti altına alınması için oldukça önemliydi. İspanya'yı Avrupa'nın elektrikli araç merkezine dönüştürmek üzere 10 milyar euro yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

Wayne Griffiths, en iyi performans gösteren ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğunu ve hızla büyüme sağladıklarını belirtti. Griffiths, yaptığı açıklamada, "Yakın gelecek planları arasında yeni bir 'Cupra City Garage' konseptine İstanbul'da da yer vermek istiyoruz" dedi.

Griffiths, önceki hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika pazarına giriş için araştırmalara başladıklarını açıklamış, "Markamızın otomobilleri ABD'de potansiyel müşteriler ile test ediyoruz. Amerikalıların Cupra'nın tasarım ve performansını seveceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı



Seat Finans ve BT'den sorumlu Başkan Yardımcısı David Powels, yarı iletken tedarik sıkıntısı nedeniyle 2022'de satılan otomobil hacminin 2021'e oranla yüzde 4 daha düşük olmasına rağmen, cironun yüzde 14, araç başı cironun da yüzde 18 oranında arttığını bildirdi.

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