Sean Penn: Bugün olsa o eşcinsel rolünü oynayamazdım

"YÜZLERCE YILLIK EŞİTSİZLİĞİN İNTİKAMINI ALIYORUM"

'It's a Sin' adlı dizisinde eşcinsel erkek karakterleri oynaması için eşcinsel erkekleri oyuncu kadrosuna almasına dair görüşlerini paylaşan senarist Russell T. Davies ise daha önce şunları söylemişti: Yüzlerce yıllık eşitsizliğin intikamını almaya çalışıyorum. Dizide ayrıca eşcinsel kişiler, heteroseksüel rolleri canlandırmaları için cesurca oyuncu kadrosuna da alındı. Bence bu hiç sorun değil çünkü inanın, 8 yaşımızdan itibaren heteroseksüel kişileri ve onlara nasıl uyum sağlayacağımızı anlamaya çalışıyoruz.