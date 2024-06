Sean Penn: Bugün olsa o eşcinsel rolünü oynayamazdım

"KİMLERLE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU AÇIKLAMAK ZORUNDA MIYIZ"

Öte yandan eşcinsel rollerini heteroseksüel oyuncuların canlandırmaması gerektiği yönünde Hollywood'da yayılan görüşe, daha önce Benedict Cumberbatch da karşı çıkmıştı. The Power of the Dog adlı filminde 1920'lerde yaşayan gizli eşcinsel bir kovboyu canlandırdığı performansıyla büyük beğeni toplayan İngiliz oyuncu, heteroseksüel oyuncuların eşcinsel karakterleri canlandırması üzerine şiddetli tartışmalara şu yorumu yapmıştı: Kimlerle birlikte olduğumuzu herkesin bilmesi gerekli mi? Cinsel geçmişimizdeki tüm mahrem anlarımızı açıklamak zorunda mıyız? Hiç sanmıyorum.