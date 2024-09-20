Sean 'Diddy' Combs intihar gözetimine alındı
Seks ticareti ve şantaj suçlamasıyla tutuklanan Sean 'Diddy' Combs, kefalet talebi reddedilince intihar gözetimi altına alındı
- 1
Seks ticareti ve şantaj suçlamasıyla tutuklanan Sean 'Diddy' Combs, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilince intihar gözetimine alındı.
"Combs'un şokta olması ve zihinsel durumunun belirsiz olması nedeniyle kararın önleyici tedbir için verildiği" açıklandı.
ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Ceza İnfaz Kurumu'na göre 'intihar gözetimi', intihara meyilli mahkumlar için alınan önlem olarak tanımlanıyor.
- 2
İNTİHARLARLA GÜNDEME GELEN HAPİSHANEDE TUTULUYOR
Ünlü rap şarkıcısı şu anda New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. New York Times'ın haberine göre, 1994'te açılan ve 1200'den fazla kişiyi barındıran merkez, şiddet, pis koşullar, gıda kirliliği ve intihar vakalarıyla ünlü.
- 3
REDDETTİ
'Diddy' lakaplı 54 yaşındaki rap şarkıcısı, önceki gün Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.
14 sayfalık iddianamede Sean Combs ve ortaklarının, "Kadın kurbanları, genellikle romantik bir ilişki bahanesiyle kandırdıkları, zorla cinsel ilişkiye ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları" belirtilmiş; şarkıcı ve ortakları "Seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundakçılık, rüşvet ve adaleti engelleme faaliyetlerine karışan bir suç örgütü kurmakla" suçlanmıştı.
Ünlü rapçinin avukatı Marc Agnifilo ise müvekkilinin "Kusurlu bir insan olduğunu ancak suçlu olmadığını" ileri sürmüştü.
-
- 4
Eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, 2023'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Sean Combs hakkında dava açmıştı. Mayısta Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu gösteren bir video yayınlanmış, şarkıcı görüntülerinden ardından özür dilemişti.
- 5
Hakkında birden fazla cinsel saldırı ve seks ticareti yapma suçlaması olan rapçi, en son, 1997'de bir erkeğe yönelik cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş, 100 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.
- 6
Ağustos ayında plak yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones da 'Diddy'e cinsel saldırı suçlamasıyla 30 milyon dolarlık dava açmıştı.
Rap şarkıcısının Los Angeles ve Miami'deki iki evine mart ayında federal ajanlar tarafından baskın düzenlenmişti.
-