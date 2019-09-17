Enerji yönetimi ve dijital otomasyonun çözümleri kuruluşu Schneider Electric, yeni nesil teknolojilerini Türkiye’deki sanayicilerle buluşturmak için İnovasyon Tır’ı projesini hayata geçirdi. 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde sektör temsilcileri ile buluşacak olan İnovasyon Tır’ının 12 Eylül’deki durağı Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, “Yaptığımız araştırmalara göre fabrikalarda operasyonların beklenmeyen bir şekilde durması, üretim kaybı, iş güvenliği riskleri ve itibarın zedelenmesi gibi sonuçlara yol açabiliyor ve 1 saatte 25 bin dolar zarar yaratıyor. Ayrıca endüstriyel alanlarda çıkan yangınların yüzde 22’si elektrik donanımlarındaki arızalardan kaynaklanıyor ve bu yangınların yüzde 56’sı önleyici bakım çalışmaları ile engellenebiliyor” dedi.

Tuncer, şöyle konuştu: “İş sürekliliğinin sağlanamaması durumunda hastanelerde 1 saat işin durması, 125 bin dolar finansal kayba neden oluyor. Rafinerilerdeki iş aksaklıklarının yüzde 19’u elektrik ve güç sistemlerindeki arızalardan kaynaklanıyor ve işin tamamen durmasına ve üretim kaybına neden oluyor. Veri merkezlerinde ise veri kaybı kabul edilemez bir durum. İtibar ve para kaybına neden olan böyle bir sürecin şirketlere maliyeti 1 saatte 400 bin doları buluyor.”

Endüstri 4.0’a ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan enerji dönüşümü ihtiyacına odaklandıklarını belirten Bora Tuncer, “Dünyada gelecek 20 yılda elektrik tüketimi oranının iki katına çıkacağını görüyoruz. Bugün elektrik, enerji tüketiminin sadece yüzde 20’sini oluştururken, artan tüketimi baz aldığımızda bu oranın 2040 yılında yüzde 40 olacağını öngörüyoruz. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan son değerlendirmeye göre gelecek 10 yılda elektrik dönüşümü 2.4 trilyon doları aşkın bir değer yaratacak” dedi.

GELİR ARTIK DİJİTAL PLATFORMLARDAN GELECEK

Enerji sektöründe ciddi bir dönüşümün ortasında bulunulduğuna değinen Tuncer, “2050 yılında kurulumu yapılmış güç üretiminin yüzde 50’sinin yenilenebilir kaynaklara ve depolamaya dayalı olacağı öngörülüyor” diye konuştu.

Mevcut durumda dijitalleşme alanında Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birlikte bağlantılı cihazların sayısında dramatik artış yaşandığını belirten Bora Tuncer, şunları söyledi:

“Global araştırma şirketi IDC’nin son raporuna göre 2020 yılına dek dünyadaki en büyük üreticilerin yüzde 60’ının toplam gelirlerinin yüzde 30’una varan bir kısmı dijital platformlardan sağlanacak. 2021 yılına dek bu şirketlerin yüzde 20’sinin proseslerini iyileştirmek ve çalışma verimlerini yüzde 25’e varan düzeyde artırmak için entegre zeka kullanacağı tahmininde bulunuluyor. İşletmelerin yüzde 63’ü IoT’yi daha etkili bir şekilde rekabet etmelerine yardımcı olacak stratejik bir yol olarak görüyor.”

Büyük veri ve yapay zeka kullanımında yaşanan ivmeye de değinen Tuncer, “Bu alanlarda yapılan yatırım, önümüzdeki 5 yılda 5-6 kat artacak. 5G sayesinde endüstride hız ve verim artıyor ve bu, enerji ve endüstriyel otomasyonu doğrudan etkiliyor. Dünya çapında müşterilerimizin yüzde 75’i tesislerinde dijital ikiz uygulamasını halihazırda kullanıyor ya da yakın zamanda uygulamaya almak için çalışıyor” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE ÜRETİP, 80 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ’

100’den fazla ülkede 137 bin çalışanla faaliyet gösteren Schneider Electric’in gelişen bu trendler doğrultusunda verimlilik ve sürdürülebilirlik için enerji, otomasyon ve dijital çözümlera odaklandıklarını aktaran Tuncer, “Türkiye’de ise 1200’ü aşkın çalışan, Manisa ve Gebze’de bulunan 2 üretim tesisi ile Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri 80’i aşkın ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

Türkiye’de Mersin Entegre Şehir Hastanesi ve İstanbul Yeni Havalimanı gibi mega projelerde de yer aldıklarını söyleyen Bora Tuncer, hayata geçirdikleri İnovasyon Tır’ı projesiyle ilk aşamada 5 şehirde 6 noktada kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini aktardı.

Tuncer, 10 Eylül’de İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, 12 Eylül’de Tekirdağ Çerkezköy OSB’de gerçekleştirdikleri road show’un diğer duraklarının 17 Eylül’de Kocaeli Gebze OSB, 7 Ekim’de Eskişehir OSB, 9 Ekim’de Bursa Demirtaş OSB ve 11 Ekim’de ise Bursa OSB olacağını ifade etti.