Scarlett Johansson ile Colin Jost'ın evlilik haberini ABD merkezli yardım kuruluşu Meals on Wheels duyurdu.

Yaşlılara yönelik yardımlarıyla bilinen Meals on Wheels'in Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Johannson ve Jost'un düğün dilekleri, bu zor dönemde zor durumdaki savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak" denildi.