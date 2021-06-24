Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener'in seçilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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