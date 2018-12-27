27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretti. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 1 milyon 42 bin 492 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. İşte Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
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Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 5 bin 220 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 416 kişi 76 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 64 bin 315 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 334 bin 850 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 854 bin 544 lira 28 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 478 bin 442 lira 22 kuruş kamuya aktarılacak.
6 bilen kişi sayısı : 1. Devir
5 bilen kişi sayısı : 66
4 bilen kişi sayısı : 3.416
3 bilen kişi sayısı : 64.315
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 818.139,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.220,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 76,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,35 TL
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
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Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 7 kişi 10 bin 554 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 205 kişi 360 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 37 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 288 kişi 19 lira 80'er kuruş, 3 bilen 82 bin 261 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 749 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 427 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.
5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Dikili ve Bursa'nın Nilüfer ilçelerinde yatırdıkları belirtildi.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 808 bin 792 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 980 bin 877 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 547 bin 240 lira 60 kuruş aktarıldı.
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