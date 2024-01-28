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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan programda açıklamalarda bulundu.

"Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına şüphe duymuyorum. Biz milletimize aşığız, biz ülkemize hizmet etmeye meftunuz. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi, bütün otobanlar nasıl inşa edildi. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin tam olarak milletimize yansıması için belediyelerin de destek olması gerekiyor.

Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anı sadece kendimize değil evlatlarımızın geleceğine devasa maliyetleri olduğunu biliyoruz. Siyasi istikrarsızlıkla, terör örgütünü başımıza musallat ederek bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden bu yana bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda başımıza gelenler emin olun başka bir ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu. Ama biz tüm oyunları bozduk.

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CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak veya yerlerini yükseltmektir. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü. CHP'nin eski genel başkanının derdi de sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmektir. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin kavgalarının içinde olsunlar. Bizim öyle bir derdimiz yok.

Eskişehir kadim bir şehrimizdir. Dönüm noktası mahiyetindeki olayların çoğu bu topraklarda vuku bulmuştur. Ülkemize fayda sağlamayacak hiçbir tartışmanın hiçbir kavganın içinde olmadık olmayacağız. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzün yemektir. Bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Önümüzdeki asrı Türkiye asrı, Türk asrı yapmanın gayreti ve vizyonu ile çalışıyoruz. "

İlçe adayları açıklandı:

Alpu: Alparslan Kokulu (MHP)

Beylikova: Vahit Kara (MHP)

Çifteler: Kadir Bıyık

Günyüzü: Hidayet Özmen (BBP)

Han: Bekir Belceli

İnönü: Serhat Hamamcı

Mahmudiye: Murat Uçarer

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı: Özkan Alp

Seyitgazi: Erhan Erden (MHP)

Sivrihisar: Hüseyin İlhan

Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü