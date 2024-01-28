Serdar Ali Çelikler yazdı: 1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'nü evinde 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi
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Şampiyonluk 1 ve 9 numaranın kalitesi ile birebir orantılıdır. Yıllardır söylerim. Fenerbahçe yönetimi nihayet bu gerçeği görüp bu sene önemli transferler yaptı. Lakin 1 ve 9 numara sorunu sürüyor.
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Livakovic saçma sapan bir penaltı yaptırarak takımını geri düşürdü. Oyun okuması ve maçın içinde sürekli kalışı ile geçmiş file bekçisinin çok ilerisinde olan Liva, ne yazık ki zaten mükemmel olmayan kalitesinin de iyice gerisine gidiyor.
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Yönetimin de Livakovic'den memnun olmadığını; her takviye önerisine karşı çıkan İsmail Kartal'ın dahi kaleci antrenörü takviyesine "evet" dediğini duyuyoruz. Kaleci bu seviyedeyse yarışamazsınız. Muhakkak takviye lazım. Ama antrenör ama mentör ama neyse o..
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Gelelim 9 numaraya. Büyük oyuncu. Sistem onunla dönüyor. Tam bir lider ve karakterli bir oyuncu ama golcülük yeteneği endişe verici. Ekstra çalıştırılır mı, tahtaya 100 kere "kalecinin üzerine vurma" mı yazdırılır bilmem ama bu kadar gol hovardası olunamaz. En iyisi skorer bir kenar forvet daha kadroya katmak.
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Negatif bir unsur da maçın başındaki analiz yetersizliği. Sowe'e top atılır. O tutar ve Morutan'a oynar, Romen oyuncu da Cephas'ı kaçırır.. Ankaragücü'nün skor bulma yöntemlerinin başında bu geliyor. Penaltı pozisyonuna bakın aynen bu şekilde oldu.
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Peki Sowe'yi kim alacaktı? Ankara'daki maçta Becao, Sowe'yi adeta dövmüş ve döndürmemişti. Şimdi Dijku ve Serdar kimin alacağı belli olmadan golü yedi takım.
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Morutan'ın direkten dönen şutunda da Kadıköy sahilinde bu kadar rahat gezdirmezler adamı. İnanılmaz defansif zaaflara rağmen devre önde bitirildi. Cengiz'in bireysel vuruş yetenekleri ile..
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Pozitif taraflara gelince. İşte eleştirinin gücü. Duran top çalışılmış ve 2 kez boş vuruş yapıldı ama gol gelmedi. Bir de Tadic geldiğinden beri ilk defa belki de şut attı. Az kalsın gol oluyordu.
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2. yarıda Fener tek pozisyon üretti Dzeko onu da atamadı. Ankaragücü'nü kendi ceza alanına yaklaştırmadılar ama kendileri de yeterince üretemediler. Tribün yine ölü balık gibi oldu. Tiyatrolarda daha fazla gürültü oluyor. Böyle olunca, hakemlerin hepsi bu statta 'delikanlı' oluyor.
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60, en geç 65'de çıkması gereken Cengiz 80'de Emre Mor'a yerini bıraktı. Ismail de Crespo ile değişti. Bats'i beğeniyorum ve yararlı buluyorum. Ama top tutma özelliği sıfır. Sow tarzı, kenarda oynayabilen gol atabilen bir yarı santrafor transferi şart.
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Krunic ise maalesef bildiğimiz ve beklediğimiz gibi Maldonado'nun Balkan versiyonu gibi oynuyor.
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85'te Emre Belözoğlu santraforları ikiledi. Ama pozisyon üretemediler.
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Cihan Aydın bence ülkenin en iyi hakemi. Bir iki yanlış faul olur. Bakalım o da Bahattin gibi Kadıköy'de Aslan, Seyrantepe'de kedi mi olacak yoksa gördüğünü çalan adam olmaya devam mı edecek?