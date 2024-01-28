Serdar Ali Çelikler yazdı: 1 ve 9 sorunu.. Skorer şart

2. yarıda Fener tek pozisyon üretti Dzeko onu da atamadı. Ankaragücü'nü kendi ceza alanına yaklaştırmadılar ama kendileri de yeterince üretemediler. Tribün yine ölü balık gibi oldu. Tiyatrolarda daha fazla gürültü oluyor. Böyle olunca, hakemlerin hepsi bu statta 'delikanlı' oluyor.