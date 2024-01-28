Ayasofya'ya adını kazıyan Viking

Maviler ile Yeşiller, İmparator I. Justinianus'tan valinin tutuklattığı kişiler için af talebinde bulundu.

Ne var ki İmparator I. Justinianus, valisinin kararını çiğnemek istemediğinden dolayı af talebine kayıtsız kaldı.

Bunun üzerine; "Yaşasın zulüm gören Maviler, yaşasın zulüm gören Yeşiller. Nika Nika" şeklinde slogan atan Maviler ve Yeşiller güçlerini birleştirerek valilik binasına saldırdı.

Nöbetçi askerleri öldürüp, binanın altındaki zindanda bulunan tutukluları serbest bıraktılar.

Ardından da valilik binasını saman balyalarıyla ateşe verdiler.

O saman balyaları rüzgarın etkisiyle önce senato binasını ardından da Ayasofya'yı tutuşturdu.

Maviler ile Yeşiller, İmparator I. Justinianus'u tahtından indirip, yerine Hypatius'u imparator ilan etmek istedi.

O anda taç bulamadıkları için başına zincir, omuzuna erguvani renkte bir pelerin taktıkları Hypatius'u imparator ilan ettiler.

Bu durum karşısında İmparator I. Justinianus, gemiyle İstanbul'u terk etmek istedi.

O anda karşısına geçen eşi İmparatoriçe Theodora, o tarihi konuşmayı yaptı; "Yeterince altınımız var, ömrümüzün sonuna kadar rahat ederiz ama bir gün kendine soracaksın. 'Ya kalsaydım' diye... Benim inancıma göre eğer erguvani pelerini omzuna taktıysan, onu çıkarmamalısın. Bana gelince, ben atalarımızın sözüne her zaman inanmışımdır, erguvani pelerin kefenim olsun."

Eşinin bu sözleri karşısında İmparator I. Justinianus, kaçmayıp isyanı bastırmaya karar verdi.

Ertesi gün güvendiği iki komutanı olan Belisarius ile Mundus, özel eğitimli askerleriyle hipodroma gitti.

İsyancılar, ele başlarını da Hypatius'u da teslim etmeyi kabul etmeyince askerlerle aralarında itiş - kakış başladı.

Belisarius, kılıcını kınından çıkarıp isyancılara saldırı emrini verdi.

Ardından da Mundus...

Hipodromdaki 30 bin kişi öldürüldü.

İmparator I. Justinianus, ayaklanmanın bastırılmasından sonra af ilan ederek herkesin işinin başına dönmesi şartıyla kimseye dokunulmayacağını söyledi.

Şehirde çıkan yangınlar söndürüldü. Ardından da vakit kaybetmeden yeni bir imar çalışmasına başlandı.

İmparator I. Justinianus'un imar çalışmasına yönelik ilk emri, yanan Ayasofya'nın yerine yenisinin yapılmasıydı.

İmparator I. Justinianus, yeni Ayasofya'nın yapılması için emrini 23 Şubat 532'de verdi.

İmparator I. Constantinus ile İmparator II. Theodosius'un yaptırdıklarından çok daha azametli, kilise yapılmasını istedi.

Bunun başlıca nedeni; Nika Ayaklanması'nın izlerini silmek, hükümdarlığına karşı olanlara ve rakibi Roma İmparatorluğu'na gücünü göstermekti.

İşte, 'Büyük Jüstinyen' olarak da bilinen I. Justinianus'un yaptırdığı Ayasofya, günümüze kadar gelen Ayasofya...

Elbette camiiye dönüştürüldükten sonra birçok eklemeler yapıldı.