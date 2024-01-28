Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

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STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

YEDEKLER: Furkan, Bonucci, Bartuğ, Crespo, Lincoln, Mert Hakan, İrfan Can, Emre, King, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo, Sowe

YEDEKLER:

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

REKLAM FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde maç kadrosunda yer almıyor. Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında. Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, maçta forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek. SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI​​​​​​​ 22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı. Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabera kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı.

Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti. Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.