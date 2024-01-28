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İstanbul Sarıyer'de kilisede meydana gelen silahlı saldırının ardından siyasilerden sert tepkiler geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı. İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz.



Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 28, 2024

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. REKLAM Bugün Saat 11.40 sıralarında

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T.

maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış

ve maalesef hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

ADALET BAKANI TUNÇ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti: "Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 28, 2024

İSTANBUL VALİSİ GÜL İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de kilisede gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Polisimizin çalışması sürüyor" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de silahlı saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesi'ne gelerek, incelemelerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş ve bir kişi vefat etmiş. Bildiğimiz, gördüğümüz şu içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bunun üzerinde polisimiz çalışıyor. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. REKLAM

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 28, 2024

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü bildirerek, şu ifadeleri kullandı: "Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır." İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir.



Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine… — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 28, 2024 İstanbul'da kilisede silahlı saldırı Haberi Görüntüle