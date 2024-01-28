İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu da ayine katılanlar arasında yer alan C.T. adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok geniş çaplı soruşturma başlatıldı.