Son dakika: İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alçak saldırıyı kınıyoruz" diyerek, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu da ayine katılanlar arasında yer alan C.T. adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.