Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 kişi öldü

        Son dakika: İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı

        Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alçak saldırıyı kınıyoruz" diyerek, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 28.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu da ayine katılanlar arasında yer alan C.T. adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Habertürk Anasayfa