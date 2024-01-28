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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Feyyaz Uçar'dan sert sözler: "VAR kayıtlarını açıklayın" - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar'dan sert sözler: "VAR kayıtlarını açıklayın"

        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor karşılaşmasının ardından orta hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Serkan Tokat'a sert bir tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 19:13 Güncelleme: 28.01.2024 - 19:14
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        "VAR kayıtlarını açıklayın"
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        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor karşılaşmasının ardından isyan etti. Sert açıklamalarda bulunan Uçar, orta hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Serkan Tokat'a sert bir tepki gösterdi ve VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

        "VAR KAYITLARINIK DİNLEYELİM!"

        Basın mensuplarına konuşan Feyyaz Uçar "Geçen hafta penaltımız oluyor VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin!" dedi.

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        "SERKAN TOKAT VE AİLESİ BİZİ YAKTI"

        VAR hakemi Serkan Tokat'a tepki gösteren Feyyaz Uçar "VAR'da kim var, Serkan Tokat, Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Sergen'in frikik golünde elle topu kesti rakip ama golü verdi. Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyükleri çekti, babasından biz çektik. Hala çekiyoruz. Türk futbolu için bunlardan kurtulalım. Rakip de haklı kendince. Düzgün yönetin bunu abi. Bu kadar zor mu?" ifadelerini kullandı.

        "HAKEM İSTATİSTİKLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

        Feyyaz Uçar ayrıca "Tepkimiz bugüne değil. Niye bunlar hep Beşiktaş'a oluyor. Biz hakemden gol yiyen takımız. Aynı şey devam ediyor. Verilmeyen net bir penaltı var. Sabrımız taştı! Maçın skoruna direkt etki eden şeyler bunlar. Bu hafta yönetin kurulumuzla bir brifing sunacağız. Bir eski değerli hakem, rapor verecek. Bugüne kadar olan şeyleri toplamış. Bundan sonra hakem istatistiklerini paylaşacağız. Buradan yürüyeceğiz dostlar. Sakın ola bize bir avantaj sağlamasınlar. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok! Doğru yönetime ihtiyacı var. Bundan sonra hakemle ilgili her şeyi paylaşacağız. Bu hafta başkanımızla toplantının ana gündemi hakemler olacak. Artık yeter!" dedi.

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