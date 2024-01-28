Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ankaragücü maçında attığı gollerle galibiyetin mimarı olurken bu sezonki 7. golüne ulaştı.
- 1
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
- 2
Müsabakada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in kaydettiği 2 golle maçı kazanmayı başardı.
- 3
Sarı-lacivertlilerde maça 11’de başlayan Ünder, 20. dakikada beraberlik golünü atarken, 32. dakikada da takımını öne geçirdi.
-
- 4
Bu sezon ilk golüne Kayserispor deplasmanında ulaşan Cengiz, İstanbulspor maçında fileleri 4 kez havalandırmıştı.
- 5
Sezon başında Marsilya’dan transfer edilen Cengiz, bu sezon 15. lig maçına çıkarken ligde 7. golüne imza attı.
- 6
Cengiz Ünder, müsabakanın 80. dakikasında yerini Emre Mor’a bıraktı.
-
- 7
Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.
- 8
Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
- 9
Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Antalyaspor’a konuk olacak.
-