Fenerbahçe ocak ayında 100 golü geçti!
Fenerbahçe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken bu sezon tüm kulvarlarda 101 golüne ulaştı.
- 1
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in golleriyle 3 puana uzandı.
- 2
2023-2024 sezonuna Teknik Direktör İsmail kartal yönetiminde galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, 19 resmi müsabakanın tamamında galibiyet elde etti.
- 3
Hücumdaki verimliliği istatistiklere de yansıtan Kanarya, Süper Lig'in en golcü takımı olurken, bu özelliğini UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de yansıttı.
-
- 4
Konferans Ligi elemelerinde rakip filelere 21 gol atarken, grup aşamasında da 6 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.
- 5
Ligde 23 haftada 61 gole ulaşan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 34 gol atmayı başardı.
- 6
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk maçında Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.
-
- 7
Son maçında Başkent ekibini 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 101 gole ulaştı.
- 8
Takımın Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, 20 golle gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 3 kulvarda toplam 14 gole imza attı.
- 9
Sebastian Szymanski ile İrfan Can Kahveci 12'şer kez gol sevinci yaşarken, Dusan Tadic 11 golle katkı sağladı.
-
- 10
Öte yandan Fenerbahçe'de 20 farklı futbolcu takımı adına gol kaydetti.
- 11
SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI
Sarı-lacivertliler ayrıca ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
- 12
Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.
-
- 13
Fenerbahçe söz konusu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
- 14
Sarı-lacivertliler ligde bir sonraki hafta Antalyaspor’a konuk olacak.