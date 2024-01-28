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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe ocak ayında 100 golü geçti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ocak ayında 100 golü geçti!

        Fenerbahçe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken bu sezon tüm kulvarlarda 101 golüne ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:25 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:25
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in golleriyle 3 puana uzandı.

        • 2

          2023-2024 sezonuna Teknik Direktör İsmail kartal yönetiminde galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, 19 resmi müsabakanın tamamında galibiyet elde etti.

        • 3

          Hücumdaki verimliliği istatistiklere de yansıtan Kanarya, Süper Lig'in en golcü takımı olurken, bu özelliğini UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de yansıttı.

        • 4

          Konferans Ligi elemelerinde rakip filelere 21 gol atarken, grup aşamasında da 6 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.

        • 5

          Ligde 23 haftada 61 gole ulaşan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 34 gol atmayı başardı.

        • 6

          Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk maçında Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.

        • 7

          Son maçında Başkent ekibini 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 101 gole ulaştı.

        • 8

          Takımın Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, 20 golle gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 3 kulvarda toplam 14 gole imza attı.

        • 9

          Sebastian Szymanski ile İrfan Can Kahveci 12'şer kez gol sevinci yaşarken, Dusan Tadic 11 golle katkı sağladı.

        • 10

          Öte yandan Fenerbahçe'de 20 farklı futbolcu takımı adına gol kaydetti.

        • 11

          SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI

          Sarı-lacivertliler ayrıca ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

        • 12

          Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

        • 13

          Fenerbahçe söz konusu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

        • 14

          Sarı-lacivertliler ligde bir sonraki hafta Antalyaspor’a konuk olacak.

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