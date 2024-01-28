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        Haberler Dünyadan Sharon Stone aşkı internette de denemiş: Aradığım gibi birini bulamadım - Magazin haberleri

        Sharon Stone aşkı internette de denemiş

        ABD'li oyuncu  Sharon Stone, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Aşkı aradığını ancak henüz beklediği gibi birini bulamadığını söyleyen Stone, yeni birileriyle tanışmak için internete de başvurduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:48
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          1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filminde canlandırdığı karakter ile bir döneme damgasını vuran Sharon Stone, özel hayatıyla ilgili konuştu.

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          Times of London'a konuşan Sharon Stone, aşkı aradığını ancak henüz beklediği gibi biriyle tanışamadığını dile getirdi.

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          "BİR İLİŞKİM OLSAYDI ÇOK MUTLU OLURDUM"

          65 yaşındaki Sharon Stone, "Bir ilişkim olsaydı kesinlikle çok mutlu olurdum. Zamanımın çoğunu sadece resim yaparak geçiriyorum, adam muhtemelen ahşaptan fırlayacak. Ancak bu pekala da gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.

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          YENİ BİRİYLE TANIŞMAK İÇİN İNTERNETE DE BAŞVURDU

          Yeni birileriyle tanışmak için internete de başvurduğunu açıklayan Sharon Stone, karışık sonuçlar elde ettiğini, hüküm giymiş bir suçlu ve eroin bağımlısı biriyle temasa geçtiğini söyledi.

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          Anlamlı bir ilişkiyi ve birine bağlanmayı aradığını belirten Sharon Stone, "Tinder'dan birileriyle sevişmek istemedim. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Biriyle birlikte olmak çok kolaydır. Tinder'a girmene gerek yok, kahve içerken de birileriyle tanışabilirsin. Zor değil" dedi.

          Sharon Stone ayrıca çevrim içi randevulaşma konusunda bir miktar başarı elde ettiğini ve şahsen hiç tanışmamış olmalarına rağmen Covid-19 salgını sırasında iki adamla konuştuğunu da ekledi.

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          "TERAPİST GİBİYDİM"

          Sharon Stone bu deneyimleri hakkında da, "Neredeyse bir terapist gibiydim. Birine karısı boşanmak istediğini söylemişti ve iki küçük çocukları vardı. Bunu hazmetmek için çabalıyordu. Diğeri de kız arkadaşından ayrılmıştı. Sevgilisi hamile kalmıştı ve evlenmek yerine kürtaj yaptırmıştı. O da kıza hâlâ çok aşıktı ve ben de bu konuda ona yardımcı oldum. Gerçekten ikimiz için de çok rahatlatıcıydı. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum" şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: Avalon, AP

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