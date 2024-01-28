Anlamlı bir ilişkiyi ve birine bağlanmayı aradığını belirten Sharon Stone, "Tinder'dan birileriyle sevişmek istemedim. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Biriyle birlikte olmak çok kolaydır. Tinder'a girmene gerek yok, kahve içerken de birileriyle tanışabilirsin. Zor değil" dedi.

Sharon Stone ayrıca çevrim içi randevulaşma konusunda bir miktar başarı elde ettiğini ve şahsen hiç tanışmamış olmalarına rağmen Covid-19 salgını sırasında iki adamla konuştuğunu da ekledi.