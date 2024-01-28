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        Haberler Spor Futbol İngiltere Altay Bayındır ilk maçına çıktı, Manchester United kazandı - Futbol Haberleri

        Altay Bayındır ilk maçına çıktı, Manchester United kazandı

        Sezon başında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, Newport County ile oynanan FA Cup maçında yeni takımının formasını ilk kez giydi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.01.2024 - 22:10 Güncelleme: 28.01.2024 - 22:10
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        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
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        İngiliz kulübü Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. Tur maçında Rodney Parade Stadyumu’nda İngiltere 2. Lig ekiplerinden Newport County’nin konuğu oldu. Müsabaka, Manchester United'ın 4-2 galibiyetiyle tamamlandı.

        Sezon başında Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır da bu müsabakayla birlikte ilk kez forma şansı buldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester ekibi, 7. dakikada Bruno Fernandes ve 13. dakikada Kobbie Mainoo’nun golleriyle 2-0 öne geçti. Dakikalar 36’yı gösterdiğinde ise Bryn Morris’in uzaktan şutunda Altay topu ağlarında gördü ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

        Manchester United, 47. dakikada kalesinde gördüğü beraberlik golüyle ikinci yarıya adeta kabusla başladı. 67. dakikada ise Brezilyalı genç futbolcu Antony, Manchester United’ı 3-2 öne geçirdi. Norveçli golcü Rasmus Hojlund ise 90+4’te sahneye çıkarak skoru 4-2’ye getirdi. Bu skorla rakibini mağlup eden Manchester United, adını bir üst tura yazdırdı.

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