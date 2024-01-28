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        Haberler Gündem Güncel Evden kaçan iki kuzen bulundu

        Evden kaçan iki kuzen bulundu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 4 gün önce kaybolan iki kuzen bulunarak yurda yerleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:40
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        Evden kaçan iki kuzen bulundu
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        Adana'nın 100. Yıl Mahallesi'nde 24 Ocak'ta R.H.G. (14) ve kuzeni H.T. (17), markete gitmek üzere evlerinden çıktı.

        R.H.G'nin babası H.G'nin (47), kızı ve yeğeni H.T'yi parkta sigara içerken görmesi üzerine iki kuzenin korkup kaçtıkları öne sürüldü.

        Kuzenlerin eve dönmemesi üzerine aileleri, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

        Polis ekipleri, kayıp iki kuzeni bulmak için araştırma başlattı.

        Farklı adreslerde polislerce bulunan iki kuzen, yurda yerleştirildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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