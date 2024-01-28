Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
Aydın'ın Efeler ilçesinde dayısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Umurlu Mahallesi'nde Mesut Alkış (40) ile dayısı C.B. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında C.B, yeğeni Mesut Alkış'ı boynundan bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Sağlık ekipleri Mesut Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
C.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.