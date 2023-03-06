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6 Mart 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bekleyiş sona erdi. Haftada 3 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri noter huzurunda çekilmektedir. İşte 6 Mart 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 06.03.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA Sayısal Loto sonuçları açıklandı 6 Mart 2023! Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
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Çılgın Sayısal Loto haftanın ilk çekilişi sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 6 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

6 MART 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

5 - 7 - 38 - 57 - 64 - 66

JOKER 16 + SÜPERSTAR 76

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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