16 Kasım tarihili Sayısa Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 1271. hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan olmayınca ilk devir gerçekleşti. Büyük ikramiye tam 2 Milyon TL oldu. Sayısal Loto oyununun 1271'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 85 bin 156 lira 52 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 151 kişi 5 bin 523 lira 55'er kuruş, 4 bilen 6 bin 978 kişi 89 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 133 bin 955 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 32, 33, 34, 43 ve 45 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 16 KASIM 2019

16

32

33

34

43

45

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 151

4 bilen kişi sayısı : 6.978

3 bilen kişi sayısı : 133.955

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.085.156,52 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.523,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,45 TL