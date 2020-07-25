İHA

Sıcak havanın etkisini gösterdiği Mardin’de vatandaşlar merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Savur ilçesinde bulunan Yeşilsu piknik alanında serinleyerek vakit geçiriyor.

İHA'nın haberine göre serin suda vatandaşlar zaman zaman yüzmenin keyfini çıkarırken, bölge tatile gidemeyen vatandaşların akınına uğruyor.

AYDIN, İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DAN ZİYARETÇİLER VAR

Yeşilsu’ya Aydın Didim’den gelen Nurettin Demirel, ilk defa böyle bir yer gördüğünü belirterek herkesin gelip bu doğa güzelliğini görmesi gerektiğini anlattı.

Demirel, "Gerçekten güzel bir yer ama tanınmayan bir yer. Herkese tavsiye ederim gelip burayı görmelerini, gezmelerini. Bu su, bu yeşillik çok güzel" dedi.

İstanbul’dan gelen Medeni Demirel de Yeşilsu’nun doğa güzelliğine hayran kaldığını ifade ederek, "Mükemmel, çok güzel bir yer. Ailece gelip gezmek için, piknik için on numara yer" diye konuştu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden gelen İrfan Demirel ise "Burası güzel bir yer, bölgenin doğa harikasına geldik. Herkese de gelmelerini tavsiye ediyoruz. Burası çok güzel, doğa ile iç içe olunan ender yerlerden" şeklinde konuştu.