Zelenskiy'nin ABD ziyaretinin detayları

Savaştan bu yana bir ilk: Zelenskiy'nin ABD programının detayları belli oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'in daveti üzerine bugün Beyaz Saray'da olacak. Türkiye saati ile 22.00'da Biden, Zelenskiy'i Beyaz Saray'da karşılayacak ve daha sonra ikili toplantıya geçecekler. Türkiye saati ile Perşembe 00.30'da iki liderin ortak basın toplantısında konuşma yapacak. Zelenskiy, ilerleyen saatlerde Kongre'de, tüm Kongre üyelerinin katılacağı bir oturumda konuşma da yapacak.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ DOĞRULADI Görsel: Associated Press Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Biden'in daveti üzerine "ABD'nin Ukrayna'ya olan kalıcı taahhüdünü vurgulamak için" Beyaz Saray'daki toplantısının ardından Kongre'nin ortak oturumunda konuşacağını doğruladı. Jean-Pierre, "Ziyaret sırasında Başkan Biden, Ukrayna'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı savunmasına yardımcı olmak için önemli bir yeni güvenlik yardımı paketi açıklayacak. Ziyaret, ABD'nin Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün destekleme konusundaki kararlı taahhüdünün altını çizecek" dedi.

ZİYARETİN PERDE ARKASI Görsel: Associated Press Biden, Zelenskiy'nin Washington'ı ziyaret etme olasılığını ilk olarak 1 Aralık'ta yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında konuştu. Riskli ve son derece gizli gezinin güvenlik parametreleri hakkında ortak istişareler başlatan resmi davet de 1 hafta önce yapıldı. Biden, yeni 1.8 milyar dolarlık paketin detaylarını açıklayacak. Kongre'de ise 45 milyar dolarlık yeni paket yolda olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de böylece ülkesinin 300 gün önce işgal edilmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapacak.

ZELENSKIY'DEN ABD ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA Görsel: Associated Press Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın dayanıklılık ve savunma yeteneklerini güçlendirmek için ABD'ye gidiyorum. Özellikle Başkan Biden ve ben, Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini konuşacağız. Kongre'de ve bir dizi ikili görüşmede de konuşmalarım olacak" ifadelerini kullandı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.