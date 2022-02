* ŞENAY - SEV KARDEŞİM

Bak kardeşim

Elini ver bana

Gel kardeşim

Neşe getirdim sana

Al kardeşim

Ye, iç, gül, oyna

Sar kardeşim

Kolunu boynuma

Sev kardeşim

Canım feda yoluna

Tap kardeşim

Tüm insanlara

Dünyaya geldik bir kere

Kavgayı brak her gün bu şarkımı söyle

Sevdikçe güler her çehre

Amaçlar hep bir olsun

Kalpler birlikte

Dünyaya geldik bir kere

Kavgayı unut her gün bu şarkımı söyle

Sevdikçe güler her çehre

Mutluluklar bir olsun

Acı birlikte

Dünyaya geldik bir kere

Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle

Sevdikçe güler her çehre

Amaçlar hep bir olsun

Kalpler birlikte

Dünyaya geldik bir kere

Kavgayı unut her gün bu şarkımı söyle

Sevdikçe güler her çehre

Mutluluklar bir olsun

Acı birlikte



