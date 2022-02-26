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Savaş karşıtı şarkılar! Cem Karaca, Selda Bağcan, Nükhet Duru...

Savaş karşıtı şarkılar!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat tüm dünyanın gündeminde... Sanat ve televizyon dünyasının yanı sıra müzik camiasının ünlü isimleri de işgal harekatına karşı tepki gösteriyor. Daha önceki savaşlara da kayıtsız kalmayan birçok sanatçı ise bir dönem 'barış' mesajı veren şarkılar yazmıştı. Sizler için 'Savaşa hayır!' diyen melodileri derledik...

26.02.2022 - 09:14 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • * CEM KARACA - MUTLAKA YAVRUM

    Biz görmedik sen görürsün
    Yavrum, yavrum, yavrum, yavrum
    Didişmeden geçen bir gün mutlaka
    Yalansız dolansız bir dünyayı
    Yavrum yavrum
    Kuramadık, kurarsınız mutlaka

    Boşa harcandı benim yıllarım
    Boşa geçen yıllarıma yanarım
    Affet beni ne olur yalvarırım
    Yavrum, yavrum, yavrum, yavrum
    Yarın senin ellerinde, güzel kur

    Biz görmedik sen görürsün
    Yavrum, yavrum, yavrum, yavrum
    Daha mutlu Türkiye'mi mutlaka
    Kulun kula kul olmadığı bir yarın
    Yavrum, yavrum
    Kuramadık kurarsınız mutlaka

    İliminle, kitabınla, aklınla
    Ellerinle, dişinle, tırnağınla
    İnsan olmanın verdiği onurla
    Yavrum, yavrum, yavrum, yavrum
    Yüreğinle kur yarını, güzel kur

  • * SELDA BAĞCAN - AĞLADIM ANNE

    Hedefim insandı, vur emri geldi
    Ellerim titredi, ağladım anne
    Bir sağıma baktım, bir de sol yanıma
    Yüreğim sızladı, ağladım anne 

    Gecenin yarısı, dağın başında
    Siperde beklerken, ayışığında
    Hedef oldu, durdu karşımda
    Yüzümü çevirdim, ağladım anne 

    Yolun karşısında, yakın yerdeydi
    Gördüğüm kadar, genç de biriydi 

    Bir taşın dibinden, kalktı yürüdü
    Ardı sıra baktım, ağladım anne 

    Onun da yolunu, bekleyen vardır
    Anası, babası, sevdiği vardır
    Belki de yuvası, yavrusu vardır
    Kıymadım vurmaya, ağladım anne 

    O da benim gibi, emir kuluydu
    Belli memleketi, güneydoğuydu
    Bilmem ki oda beni vurur muydu
    Ben ona kıymadım, ağladım anne

  • TARKAN - AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR

    Dönme dur az biraz dur dünya
    Yüzleşme bak tedir ayıbımızla
    Nasıl yaşanır ki bu utançla nasıl
    Hesap verme vaktidir vicdanımıza

    Bir yangının orta yerinde
    Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
    Tertemiz hayalleri ve
    Ümitleri çalınan çocuklar
    Bu gidiş gidiş değil, tut elimi
    Dönelim hadi, dönelim geri
    Ne ara efendisi olduk bu diyarların
    Ne hakla hükümdar sahibi

    Bir yangının orta yerinde
    Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
    Tertemiz hayalleri ve
    Ümitleri çalınan çocuklar

    Aynıyız aslında özünde hepimiz aynı
    Soluduğumuz nefes aynı
    İnsan insana muhtaç yeri geldiğinde
    Aynı yolun yolcusuyuz aynı

    Bir yangının orta yerinde
    Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
    Tertemiz hayalleri ve
    Ümitleri çalınan çocuklar
    Affedin bizi affedin ey çocuklar
    Büyüdük adam olamadık
    Anlatın öğretin hepimize yeniden
    Niye kirlendik saf kalamadık

    Bir yangının orta yerinde
    Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
    Tertemiz hayalleri ve
    Ümitleri çalınan çocuklar
    Bir yangının orta yerinde
    Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
    Tertemiz hayalleri ve
    Ümitleri çalınan çocukla

  • * BULUTSUZLUK ÖZLEMİ - KİMSE BARIŞTAN SÖZ ETMİYOR

    Kimse barıştan söz etmiyor
    Kimse barıştan söz etmiyor
    Kimse barıştan söz etmiyor
    Kimse barıştan söz etmiyor

    Yıldız Savaşları,
    MX, Pershing, Cruise.
    Güney Pasifikte denemeler
    Ve daha neler neler...

    Kimse barıştan söz etmiyor
    Kimse barıştan söz etmiyor
    Kimse barıştan söz etmiyor
    Kimse barıştan söz etmiyor.

  • * ASLI GÖKYOKUŞ - SİZ

    Bu dünya güzelmiş
    Bu dünya özelmiş
    O da senin gibi severmiş
    Kimin umurunda

    Din diye kafa kesmiş
    lrk diye köle yapmış
    Onu da sevdiğin Allah yaratmış
    Suçsa onu suçla

    Şeytanın peşinden koşanları
    Alkış zamanı boşuna
    Bir olan insanları
    Ayırıp, çarpıştıran siz
    Bir olan toprakları
    Savaşıp, karıştıran siz

    Zincirleri bağlamış
    Politikaya karışmış
    Şapkasınıda almış
    Yolculuk kıyıma

    Gözyaşları varmış
    İnsanlar ağlarmış
    Senin gibiler çokken
    Nasıl utanmam doğduğuma

    Şeytanın peşinden koşanları
    Alkış zamanı boşuna
    Bir olan insanları
    Ayırıp, çarpıştıran siz
    Bir olan toprakları
    Savaşıp, karıştıran siz

    Bir olan insanları
    Ayırıp, çarpıştıran siz
    Bir olan toprakları
    Ayırıp, çarpıştıran siz

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