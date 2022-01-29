İlgi artınca başarı geldi 0:00 / 0:00

Türkiye İş Bankası'nın 2005'te Türkiye Satranç Federasyonu'na sponsor olmasından sonra Türkiye'de satranca olan ilgi büyük ölçüde artış gösterdi. Söz konusu artış, başarıların da artmasına yol açtı. Antalya'da düzenlenen 'Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları'na olan ilgi ülkemizde satranca olan ilginin son örneklerinden biri oldu. Şampiyonaya 76 şehirden 2034 sporcu katıldı. O sporcular arasında bulunan Adar Tarhan ile Arya Aydoğan, satrancın kendilerine olan katkılarını ve başarılarının kaynağını Habertürk okurlarıyla paylaştı

Yazar Pierre Mac Orlan, satranç hakkında şöyle demişti; "Satranç tahtasında tüm denizlerdekinden daha fazla macera vardır."

Türkiye’de o maceraya atılan kişi sayısında büyük artışlar yaşandı / yaşanıyor. Bunun sonucunda satranç sporunda büyük gelişmeler yaşandı / yaşanıyor.

Türkiye İş Bankası'nın 2005'ten bu yana Türkiye Satranç Federasyonu'nun sponsoru olması, satranca olan ilginin ve uluslararası başarıların artmasında önemli rol oynadı. Bunun son örneği Antalya'da organize edilen 'Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları'nda görüldü.

2.034 sporcunun katıldığı turnuvada küçükler ve yıldızlar, heyecan dolu bir hafta yaşadı. 29 Ocak'a kadar süren Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'na 7 - 12 yaş aralığında 1.410, Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na ise 13 - 18 yaş aralığında 624 sporcu kayıt yaptırdı.

Adar Tarhan

Her yaş kategorisinde ilk 3'e giren sporcular, Kasım 2022'de Türkiye’de düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na davet edilecek. Ayrıca bu sporcular, milli takım havuzuna da alınacak.

Arya Aydoğan

Antalya’daki 'Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları'nda sohbet ettiğim Adar Tarhan ile Arya Aydoğan'ın başarıları gurur verici düzeyde. Yaşlarına oranla bu kadar çok başarı elde etmeleri ileride uluslararası satranç sporcularımızın olacağına yönelik umut aşıladı. Her ikisinin de hedefi zaten bu yönde.

Satranca analitik düşüncesinin gelişmesi için babasının teşvik etmesiyle başlayan 2007 doğumlu Adar Tarhan birçok başarıya imza attı. Tarhan, satrancın katkılarını şöyle dile getirdi; "Analitik düşünmemi geliştirdi, farklı bakış açıları geliştirmemi sağladı. Her konuda kendimi geliştirmeme yardımcı oldu, sabırlı olmayı öğretti, daha fazla sosyalleşmemi, başka ülkeleri görmemi, burslu okumamı sağladı."

Milli takıma girmeyi, Türkiye’nin en iyi oyuncusu, Dünya’nın en iyi oyuncuları arasında yer almayı hedefleyen Adar Tarhan, kişiye bulunduğu katkılardan dolayı satrancı her yaştan kişiye tavsiye ediyor. Tarhan, satrançta kendini geliştirmek ve puan kazanmak için mümkün olduğunca fazla turnuvalara katıldığını söyledi. Adar Tarhan, her satranç sporcusu gibi kendisinin de turnuvalar öncesinde rakiplerinin daha önceki maçlarını internetten izlediğini sözlerine ekledi.

Adar Tarhan’ın başarıları şöyle;

Avrupa Genç Takımlar Şampiyonası U12 Takımı Avrupa Dördüncülüğü,

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası U09 Dünya On birinciliği

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası U07 Dünya Onunculuğu

Türk Hava Yolları Spor Kulübü Yıldızlar Takımı olarak Türkiye Yıldızlar Takım Şampiyonası İkinciliği.

Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası Türkiye Şampiyonluğu

Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası Türkiye Üçüncülüğü

Türkiye Küçükler Satranç Takım Şampiyonası Finali İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Küçükler Takımı Türkiye Şampiyonluğu.

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası Türkiye İkinciliği.

Okul Sporları Küçükler Takım Türkiye Şampiyonası Türkiye Dördüncülüğü

Türkiye Küçükler Şampiyonası 10 Yaş Türkiye Dördüncülüğü.

Yıldızlar 15 Yaş İstanbul Birinciliği

Yıldızlar 14 Yaş İstanbul Birinciliği

THY Spor Kulübü, Yıldızlar Takım İstanbul Birinciliği,

İstanbul Okul Sporları BİLFEN Halkalı Ortaokulu Yıldızlar Takımı, İstanbul Okul Sporları Yıldızlar Takım Birinciliği.

Yıldızlar 13 Yaş İl İstanbul Birinciliği.

İTÜ Küçükler Takımı, İstanbul Küçükler Takım Birinciliği

Okul Sporları Küçük Takımlar İstanbul İl Birinciliği.

İstanbul Uluslararası Açık Turnuvası A Kategorisinde 12 yaş altı birincisi

12 Yaş Küçükler İstanbul İkinciliği, Esenler

Okul Sporları Küçükler Takım Grup Yarışması Grup Birinciliği

Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası Türkiye Üçüncülüğü

2011 doğumlu Arya Aydoğan da kısa sürede büyük başarılara imza attı. Aydoğan da satrancın kendisine bulunduğu katkılar ve hedefleri konusunda Adar Tarhan ile hem fikir.

Öncelikli hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyleyen Arya Aydoğan, başarılı olmanın ilk şartının satrancı sevmek olduğunu söyledi. Satranca 6 yaşındayken başlayan Aydoğan, ilk turnuvaya 9 yaşındayken katılarak Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’nda '9 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Türkiye ikincisi oldu. Aydoğan, ilk Türkiye şampiyonluğunu ve uluslararası derecesini ise geçtiğimiz yıl aldı.

Arya Aydoğan’ın başarıları şöyle;

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 10 Yaş Şampiyonluğu

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 10 Yaş Şampiyonluğu

Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası Minikler A Kız Kategorisi Türkiye Şampiyonu

Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası Bursa İl Birinciliği Minikler A Kız Kategorisi Şampiyonluğu

FIDE Online Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Dünya Kupası Seçme Turnuvasında Yedincilik

Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 10 Yaş Kategorisinde Dokuzunculuk

Bursa Kadınlar Satranç İl Birinciliğinde Şampiyonluk

Küçükler İzmir Satranç İl Birinciliği 10 Yaş Şampiyonluğu

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonası 12 Yaş Altı Türkiye Üçüncülüğü, 1. Masa Üçüncülüğü

Türkiye Küçükler Takım Satranç Şampiyonası Tekirdağ U12 Kızlar İl Birinciliği Takım Şampiyonluğu

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 9 Yaş Kategorisinde İkincilik

Küçükler Bursa Satranç İl Birinciliği 9 Yaş Şampiyonluğu

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şampiyona başlamadan önce sporcularla sohbet edip, başarı dileklerini sundu.

İktisadi faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal gelişime katkı sunan, toplumsal kalkınmayı öncelik haline getiren bir sosyal sorumluluk anlayışına sahip olan Türkiye İş Bankası, bu çerçevede de eğitim, çevre ve kültür - sanat alanlarında kapsayıcı ve uzun soluklu projeler gerçekleştiriyor. Bankanın satranca verdiği destek, ülkemizin yarınları olan gençlere, çocuklara verdiği önemin bir yansımasını oluşturuyor.

Türkiye İş Bankası, ayrıca 2013’ten bu yana Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun da (KKSF) ana sponsorluğunu da devam ettiriyor. (K.K.T.C.’de okulların tamamında satranç sınıfı bulunuyor.)

İş Bankası’nın sponsorluğu sonrasında ülkemizde satranç sporunda şu gelişmeler yaşandı;

Bugüne kadar şu başarılar elde edildi;

* Ayrıca Türkiye’de okullarda açılan toplam satranç sınıfı sayısı 30.000’e ulaştı.

2013'te; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında Sevgi Evi, Çocuk Evi, Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu, Koruma - Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 305 birime 422 satranç sınıfı açıldı.

2017'de; 'Yeni Hayata Bir Hamle' projesi kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk ve Gençlik Ceza ve İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitim Evleri'nden 31 kuruma 40 satranç sınıfı açıldı.

2018'de; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde görme engelli çocuklara yönelik 'Gören Eller' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, Türkiye’deki 17 görme engelli okuluna, özel tasarlanmış malzemelerden oluşan satranç sınıfları açıldı.

2020'de; Proje sonrasında açılan 4 merkeze daha satranç sınıfı açıldı. 2500 sporcu proje kapsamında satrançla tanıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren çocuk destek merkezlerinde 'Mutlu Yarınlar' projesinin hayata geçirilmesine karar verildi. Söz konusu projeyle merkezlerde yaşayan dezavantajlı çocukların satranç öğrenmelerinin yanı sıra satranç antrenörü olarak hayata atılmalarının sağlanması hedeflendi. Proje kapsamında 35 ilde 72 merkezde 560 sporcu satranç eğitimi aldı.

Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğu kapsamında 'Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ndeki takımlar arasında maçlar düzenleniyor. Alanında ülkemizin en güçlü satranç ligi, Avrupa'nın da en kuvvetli ligleri arasında yer alıyor.

Her yıl sömestr tatilinde yaklaşık 2.500 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları, pandemi sebebiyle 2021’de okulların yarıyıl tatilinde değil, 27 Ağustos - 3 Eylül 2021 arasında Konya - Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlendi.