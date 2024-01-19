BİM 23-26 Ocak 2024 kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ocak ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM aktüel ürünler 23-26 Ocak kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 23-26 Ocak 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Dijitsu 75'' UHD Google TV 23.999 TL
TCL 32'' FHD Android TV 5.699 TL
Casper VIA X30 128 GB Cep Telefonu 7.799 TL
Vivo Y16 64 GB Cep Telefonu 4.499 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
Kumtel Midi Fırın 1.499 TL
Nautica Termos 599 TL
Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL
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Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59.90 TL
Naturalove Bambu Kirli Sepeti 299 TL
Mr. Green Deterjan Hazneli Kop 369 TL
Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL
Banyo Seti 299 TL
Yedekli WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL
Siyah Metal Banyo Rafı 179 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 49 TL
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Banyo Paspası 59.50 TL
Banyo Havlusu Seti 139 TL
Chef's Tava 189 TL
Chef's Sahan 139 TL
Büyük Salata Tabağı 69 TL
Yuvarlak Çerezlik 89 TL
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Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL
Naturalove Oval Hasır Tepsi 179 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 59 TL
Modüler Raf 209 TL
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