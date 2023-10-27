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İstanbul'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi.

YÜKSEK FİYATTAN KİRALAMAK İSTEDİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi.

SATIRLA EMLAKÇIYA SALDIRDI

Olaya sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan kiracı, emlakçıya saldırmaya başladı.

İKİ TARAF DA YARALANDI

Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.