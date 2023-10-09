Satın aldığınız kıyafetleri giymeden önce mutlaka yıkayın!

KIYAFETLERİN İÇERİSİNDEKİ KİMYSALLAR CİLDİMİZİ NASIL ETKİLER?

Alerjik kontakt dermatit hastaları tedavi eden bir uzman, bu hastalıkta cildin zararlı bir maddeye doğrudan temas etmesi sonucunda ciltte kızarıklık, kaşıntı ve dökülmelerin görüldüğünü söyledi.

Bir klinik dermatoloji profesörü ise cildin tahriş olmasını egzamaya bağlıyor. National Library of Medicine'ndeki araştırmaya göre, ciltte oluşan tahriş vakalarının yüzde 20'si alerjik, yüzde 80'i ise tahriş edici bir maddeden kaynaklı.