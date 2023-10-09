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        Haberler Sağlık Protez (Jel) tırnaklar kansere mi neden oluyor? Ultraviyole cihazları DNA'yı bozuyor!

        Protez (Jel) tırnaklar kansere mi neden oluyor? Ultraviyole cihazları DNA'yı bozuyor!

        Popüler kozmetik işlemlerden birisi olen protez (jel) tırnaklar arkasında büyük bir tehlike barındırıyor. ABD'li bilim insanları protez tırnaklar için kullanılan ultraviyole ışınlarla çalışan oje kurutucuların hücre DNA'sını bozarak cilt kanserine yol açtığını tespit etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:26
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        • 1

          Sık yaptırılan işlemlerden birisi olan protez (jel) tırnaklar cilt sağlığını ciddi tehlike altına atıyor. Protez tırnak yaptırırken uygulanan ultraviyole ışınları yansıtan kurutucu cihaz, cilt altında kanser hücrelerini uyandırabiliyor.

        • 2

          UV IŞINLARI CİLT KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

          UV ışınlarının DNA'ya zarar verebildiği ve insan hücrelerinde kansere neden olabileceği tespit edildi. Journal Nature Communications'da yayınlanan araştırma, kurutucu işlem için kullanılan UV ışınlarının cilt kanserine yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.

        • 3

          ÜNLÜ MANKEN PROTEZ TIRNAKLARDAN DOLAYI CİLT KANSERİNE YAKALANDI

          Araştırma UV ışınlarının neden olduğu cilt kanseri riskini sadece rakamlarla ifade etmiyor. Ünlü model Karolina Jasko protez (jel) tırnak sebebiyle cilt kanserine yakalanan insanlardan birisi.

        • 4

          Karolina Jasko tırnağında gördüğü lekeyi kabuk sanarak koparıyor, fakat gördüğü şeyin kanser hücresi olduğunu öğrendiğinde büyük bir dehşet yaşıyor.

          Düzenli olarak yaptırdığı protez tırnak işleminden dolayı sıklıkla UV ışınlarına maruz kalan ünlü manken son ana kadar herhangi semptom fark etmedi. Tırnağındaki lekenmenin ardından şişlik yaşayan Jasko, aslında melanom olarak bilinen alt tür cilt kanserlerinden birisine yakalandığını öğrendi.

        • 5

          HÜCRELERİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ÖLÜYOR YA DA MUTASYONA UĞRUYOR

          UV ışınlarının uzun vadede cilt kanserine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunan ABD'nin San Diego Üniversitesi'nden araştırmacılar, yapılan laboratuvar testlerinde 20 dakikalık kullanım sonrasında hücrelerin yüzde 30'nun öldüğünü tespit etti. Üst üste 20 dakikalık üç seansın ardından hücre ölümünün yüzde 70'e ulaştığı belirtildi.

        • 6

          İŞLEM ÖNCESİNDE ELLERE MUTLAKA GÜNEŞ KREMİ SÜRÜLMELİ

          Ultraviyole ışınlara maruz kalmış ölmeyen hücreler ise mutasyona uğrayabiliyor. Hücre DNA'sında meydana gelen bu değişimler, cilt kanserinde meydana gelen değişimlerle çok benzer olduğu vurgulanıyor.

          Uzmanlar oje kurutucu kullanımı öncesinde ellere en az 30 koruma faktörüne sahip güneş kremi sürülmesi gerektiğini söylüyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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