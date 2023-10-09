Protez (Jel) tırnaklar kansere mi neden oluyor? Ultraviyole cihazları DNA'yı bozuyor!

Karolina Jasko tırnağında gördüğü lekeyi kabuk sanarak koparıyor, fakat gördüğü şeyin kanser hücresi olduğunu öğrendiğinde büyük bir dehşet yaşıyor.

Düzenli olarak yaptırdığı protez tırnak işleminden dolayı sıklıkla UV ışınlarına maruz kalan ünlü manken son ana kadar herhangi semptom fark etmedi. Tırnağındaki lekenmenin ardından şişlik yaşayan Jasko, aslında melanom olarak bilinen alt tür cilt kanserlerinden birisine yakalandığını öğrendi.