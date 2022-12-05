SASA'dan sermaye artırımı açıklaması

SASA Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) onayladığı sermaye artırımı başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.

SASA'dan KAP'a yollanan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 02.12.2022 tarih ve 2022/66 sayılı Bülteninde duyurulmuştur.

Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2022 Ekim içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir."