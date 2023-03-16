SASA'dan 10.6 milyar TL net kâr

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SASA Polyester 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre firmanın gelirleri 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 112.1'lik artışla 31 milyar 60 milyon liraya ulaştı.

Şirketin geçen yıl net kârı ise 2021'e göre yüzde 1419'luk artışla 10 milyar 590 milyon liraya ulaştı.

SASA'nın 2021 yılında 2 milyar 787 milyon TL olan FAVÖK rakamı 2022'de yüzde 114'lük artışla 5 milyar 975 milyon liraya çıktı.

2022 yılında SASA'nın toplam çalışan sayısı ise 4.477'den 4.743'e yükseldi.

Faaliyet Raporu'nda 2022'ye ilişkin görüşlerine yer verilen SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu "Artan resesyon ve enflasyon korkuları nedeniyle iç ve dış talebin daralması, stok seviyelerinin artması, konteyner ve nakliye fiyatlarının hızla düşmesinin ithalata avantaj sağlaması, 2022 yılında sektörümüzde yaşanan olumsuz gelişmeler olarak öne çıkmaktadır. Yıl ortasında maksimum seviyeye ulaşan SASA hammadde girdi fiyatları yıl sonuna doğru düşüşe geçmiş, buna rağmen yıllık bazda yüksek seyreden maliyetler ve düşen ürün satış fiyatları yılın son çeyreğinde kârlılıkta azalmalara yol açmıştır. SASA; güçlü ve dinamik üretim ve yönetim ekipleri, hızla uygulamaya koyduğu rekabetçi yöntemler sayesinde değişen şartlara uyum sağlamayı başarmış; yeni müşteriler ve yeni pazarlar ile kayıplarını minimize edebilmiştir" ifadelerini kullandı.

8 YILDA DOLAR BAZINDA 73 KATINA ÇIKTI

Erdemoğlu değerlendirmesinde ayrıca şu ifadelere yer verdi:

BIST 30 Endeksinde yer alan SASA pay senedinin fiyatı Erdemoğlu Holding bünyesine dâhil olduğu günden 2022 yılı sonuna kadarki 8 yıllık süreçte, USD bazında 73 katına çıkmıştır. Hızla büyüyen SASA, her yıl artan kârını yeni yatırımlarda kullanmaya ve büyüme yolculuğunda Şirketimizin yanında yer alan tüm hissedarlarımızla paylaşmaya devam etmektedir."

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