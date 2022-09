Kanal D'nin her bölümü ayrı bir eğlenceye sahne olan müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü merak konusu oldu. Her Cumartesi günü birbirinden önemli isimlerin Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un konuğu olduğu programın yeni bölümüne dair son durumu bir araya getirdik...